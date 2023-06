„Riesenchance für NRW“: Finals als Olympia-Test?

Vom kommenden Donnerstag an werden an vier Tagen in 18 Sportarten 159 Meistertitel vergeben. Die meisten Veranstaltungen finden in Düsseldorf und Duisburg statt. Zwei Ausnahmen gibt es: Außer im Stabhochsprung (Düsseldorf) fallen die Leichtathletik-Entscheidungen in Kassel. Die Schwimmerinnen und Schwimmer messen sich in Berlin. ARD und ZDF übertragen die Finals im klassischen Fernsehen und im Stream.