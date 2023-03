Riiber Vierfach-Weltmeister von Planica - Schmid Sechster

Bester Deutscher war Julian Schmid, der Rang sechs belegte. Der Allgäuer verpasste nach Silber im Einzel, Silber im Mixed und Silber im Team die vierte Medaille. „Er wirkt mir ein bisschen angeschlagen“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch bereits während des Rennens in der ARD. Die weiteren deutschen Starter um Olympiasieger Vinzenz Geiger (14.), Rydzek (16.) und Manuel Faißt (20.) lagen nach dem Springen schon so weit zurück, dass sie chancenlos in die Loipe gingen.