Rummenigge: DFB sollte auf Infantino zugehen

Mit Blick auf die kommende EM 2024 im eigenen Land erhofft sich Rummenigge „einen Schulterschluss“ zwischen Bundesliga, Nationalmannschaft, DFB, Fans und Politik, „wie es ihn nach einem 1:4 in Italien vor der WM 2006 in Deutschland schon gab - herausgesprungen ist das Sommermärchen“, sagte der ehemalige Weltklassestürmer. „Der Fußball muss wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommen.“