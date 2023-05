Rummenigge im Interview: „Werde nicht operativ eingreifen“

Karl-Heinz Rummenigge: Herbert Hainer und Uli Hoeneß haben mich vor einigen Wochen angesprochen, ob ich bereit wäre, in der aktuellen Situation den FC München zu unterstützen und ihnen mit meiner Fußball-Expertise im Aufsichtsrat zu helfen. Dort war ja schon seit einiger Zeit eine Position vakant. Nun ist es mir ein Bedürfnis, den Club, in dem ich 40 Jahre meines Lebens als Spieler, Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender verbracht habe, zur Seite zu stehen. Wichtig ist, dass man die Dinge jetzt richtig interpretiert und richtig angeht. Ich möchte auch hier Klarheit für die Öffentlichkeit schaffen, was meine Aufgaben sind - und was nicht meine Aufgaben sein werden.