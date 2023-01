Rummenigge: Keine negativen WM-Nachwirkungen für FC Bayern

Beeindruckt hat Rummenigge aber auch die Münchner Erfolgsserie vor der langen WM-Pause. „Wie die Mannschaft nach den Wochen, in denen sie kein Spiel gewonnen hatte, wieder aufgestanden ist, das hat mir wahrlich imponiert.“ Die Tabellenführung in der Bundesliga zum Jahreswechsel biete „beste Voraussetzungen, dass die Meisterschaft 2023 ebenfalls wieder nach München vergeben wird. Aber wir wissen auch, dass in der Champions League der Erwartungshorizont in dieser Saison sehr hoch ist.“