Russen-Rückkehr weckt massives Doping-Misstrauen

Trotzdem hat World Athletics die Suspendierung des russischen Verbandes wegen systematischen Dopings im März nach siebeneinhalb Jahren aufgehoben. Zugleich verfügte der Weltverband, dass Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees weiter nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen darf - wie schon bei der WM 2022 in Eugene. Ebenso sind Russen und Belarussen von den Europaspielen vom 21. Juni bis 2. Juli in Krakau ausgeschlossen, wo 7000 Starter aus rund 50 Ländern in 29 Sportarten antreten.