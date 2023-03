Russische Fechter dürfen zur Olympia-Qualifikation

„Das Ergebnis, dass wieder sämtliche Sportler und Sportlerinnen teilnehmen dürfen, könnte ein Zeichen sein für weitere Abstimmungen in den nächsten Wochen in der Sportwelt“, erklärte Claudia Bokel, die Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes in einer Mitteilung. Der Fechter-Bund verwies auf die Folgen dieser Entscheidung für die Ausrichtung für kommende internationale Wettkämpfe in Deutschland, die Probleme bekommen könnten.