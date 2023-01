Russischer Verband in Gesprächen mit UEFA - Sperre bleibt

Ende Februar 2022 waren alle russischen Nationalteams und Vereinsmannschaften wegen der Invasion Russlands in die Ukraine auf unbegrenzte Zeit von Wettbewerben der UEFA und des Weltverbands FIFA ausgeschlossen worden. Unter anderem darf die russische Männer-Nationalmannschaft nicht an der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland teilnehmen.