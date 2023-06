Russland-Thema missfällt deutschen Fechtern

Angesichts solcher Nebengeräusche sei es schwierig, sich zu konzentrieren. Umso glücklicher sei sie, „dass wir einfach unser Ding gemacht haben“, sagte Ebert. Neben dem Frauen-Team holte auch die deutsche Männer-Auswahl in der spärlich besetzten Krakauer Tauron Arena Bronze - und damit wichtige Olympia-Qualifikationspunkte. Das klare 45:28 gegen Ungarn überraschte. „Das war eine krasse Teamleistung“, sagte Matyas Szabo. „Ich weiß nicht, woher wir die Energie genommen haben. Wir können und sollten das mit zur WM nehmen im Juli, so kann's auf jeden Fall weitergehen in der Olympia-Quali.“