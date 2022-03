Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Krieges nun doch nicht an den Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. (Bild: dpa) (Foto: Andy Wong/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Peking - Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Krieges nun doch nicht an den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen.

Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bekannt und revidierte damit seine Entscheidung vom Vortag.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-363686/2