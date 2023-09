Russlands Rückkehr: Ukrainischer Verband kritisiert UEFA

In einer in der Nacht online veröffentlichten Mitteilung forderte der Verband die UEFA dazu auf, den vollständigen Ausschluss aller russischen Mannschaften von der Teilnahme an internationalen Wettbewerben in Kraft zu lassen. Der ukrainische Fußballverband erklärte, auch weiterhin nicht an Wettbewerben mit russischer Beteiligung teilzunehmen.