Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage vertagt

Nach starken Regenfällen musste das Meisterschaftsspiel der Saarländer am vergangenen Sonntag gegen die SG Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Da es sowohl in der Nacht zum Dienstag nicht mehr stark geregnet hat und am Mittwoch bisher kein Regen vorhergesagt ist, besteht die Hoffnung, dass die Pokalpartie der 2. Hauptrunde um 20.45 Uhr angepfiffen werden könnte. Mit 16.000 Zuschauern ist das Spiel ausverkauft.