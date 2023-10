Schalke 04 verpflichtet Trainer Geraerts

Der Revierclub läuft derzeit seinen eigenen Ansprüchen weit hinterher. Als Erstliga-Absteiger heißt das Saisonziel eigentlich direkter Wiederaufstieg. Statt in der Spitzengruppe mitzumischen, liegt Schalke in der Tabelle aber auf dem 16. Platz. Nach nur zwei Siegen in den ersten sieben Liga-Partien hatte sich der Traditionsclub am 27. September von Trainer Thomas Reis getrennt. Anschließend betreute Matthias Kreutzer die Mannschaft als Interimscoach. Unter dem 40-Jährigen unterlag Schalke 1:3 beim SC Paderborn und verlor am Sonntag im Duell der Bundesligaabsteiger mit 1:2 gegen Hertha BSC. Sein Debüt als S04-Coach gibt Geraerts am 22. Oktober beim Auswärtsspiel beim Karlsruher SC.