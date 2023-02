Schalkes Strohhalm: „So spielt kein Absteiger“

Tatsächlich ist die in der Winterpause gewonnene defensive Stabilität ein berechtigter Grund zur Hoffnung. Bereits in der Vorwoche stand die defensive Null beim 0:0 gegen den 1. FC Köln. Das 1:6 gegen RB Leipzig wertete Knäbel als „Ausrutscher“ und den Auftritt in Gladbach als „Beweis“ für seine These. Dem kann man folgen. In Moritz Jenz, den Schalke vom FC Lorient in Frankreich auslieh - der 23-Jährige war von dort bereits an Celtic Glasgow verliehen - scheint der Revierclub einen zusätzlichen Stabilisator gefunden zu haben. „Er ist ein sehr guter Innenverteidiger“, lobte Mitspieler Tom Krauß. „Er hilft uns da sehr.“ Auch die Rückkehr des zuvor verletzten Tschechen Alex Král im defensiven Mittelfeld sorgt für eine deutlich undurchlässigere Abwehr. So gesehen scheinen die Königsblauen mit ihren sechs neuen Leihspielern die Qualität zumindest in einem Bereich gehoben zu haben.