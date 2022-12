Schlaglichter der goldenen Messi-Karriere

Wenige Wochen später lief er plötzlich nicht mehr im Dress des FC Barcelona, sondern als Profi von Paris Saint-Germain auf. Was eigentlich undenkbar war, wurde plötzlich Realität. Das finanziell in extreme Schieflage geratene Barça musste Messi ziehen lassen. Auch in Paris liefert Messi seitdem immer wieder Glanzmomente. Nur in der Königsklasse will es für den Katar-Club trotz des Superstars bislang nicht klappen.