Schmadtke-Nachfolger Schäfer: „Wollen international spielen“

Schmadtke hatte seine Karriere in dieser Woche nach Ablauf seines Vertrags mit dem VfL beendet. In den vergangenen viereinhalb Jahren arbeitete er in Wolfsburg eng mit seinem Nachfolger zusammen. Neuer Sportdirektor und damit neuer Partner von Schäfer ist Sebastian Schindzielorz, der von 2018 bis 2022 großen Erfolg als Sport-Geschäftsführer des VfL Bochum hatte und nun formal in der Hierarchie wieder einen Schritt zurückgeht.