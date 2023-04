Scholl will wieder angreifen: Rückkehr angekündigt

München (dpa) - . Der frühere Bayern-Star Mehmet Scholl strebt eine Rückkehr ins Fußball-Geschäft an. Das kündigte der 52-Jährige im Podcast „Einfach mal Luppen“ von Felix und Toni Kroos an. „Ein Jahr war ich komplett raus - so vor drei, vier, fünf Monaten habe ich wieder Lust empfunden, zuzuschauen“, sagte der ehemalige Nationalspieler im Gespräch mit dem Fußball-Star von Real Madrid und dessen Bruder.