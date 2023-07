Schweden nach Kantersieg über Italien im WM-Achtelfinale

Kurz vor der Pause sorgten die Schwedinnen binnen sieben Minuten für die Vorentscheidung. Jeweils nach Eckstößen von Jonna Andersson trafen zunächst Ilestedt und dann Rolfö. In der Nachspielzeit erhöhte Blackstenius. Nach dem Wechsel machte erneut Abwehrspielerin Ilestedt mit ihrem insgesamt dritten Turniertreffer ebenfalls nach einer Andersson-Ecke alles klar. Kurz vor dem Abpfiff sorgte die Wolfsburgerin Blomqvist für den Endstand. In ihrem Auftaktspiel hatten sich die Skandinavierinnen erst in letzter Minute mit 2:1 gegen Südafrika durchgesetzt.