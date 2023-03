Schweden wird Infantino „nicht aktiv“ unterstützen

Der Deutsche Fußball-Bund hatte seine Unterstützung zuletzt offengelassen. Verbandschef Bernd Neuendorf knüpfte das DFB-Votum an die Bedingung, dass die FIFA Auskunft über den aktuellen Stand der von Infantino angekündigten Veränderungen unter anderem beim Arbeitnehmerschutz in Katar gebe. Nach dpa-Informationen laufen derzeit in Kigali viele Gespräche zwischen etlichen Verbandsvertretern, am Mittwoch stehen weitere Sitzungen europäischer Verbände auf dem Programm.