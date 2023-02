Sechs Medaillen: WM-Team in Planica trumpft groß auf

24 Stunden später war es dann wirklich weltmeisterlich. Das Mixed mit Geiger, Wellinger, Althaus und Selina Freitag war nach mehreren Top-Platzierungen als klarer Favorit in den abschließenden Wettbewerb eines vollgepackten Wochenendes gegangen - und wurden dieser Rolle wieder gerecht. Nach 2015, 2017, 2019 und 2021 war es der fünfte WM-Titel in Serie in dieser Disziplin. Dabei hatte die überragende Althaus nach dem zweiten Gold noch gesagt: „Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe.“ Nun sind für sie vier Titel bei einer WM drin, das gab es im Skispringen noch nie.