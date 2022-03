Ski-Ass Dreßen: So nah an 100 Prozent, wie lange nicht mehr

Thomas Dreßen hatte sich nach der WM in Cortina d’Ampezzo vor einem Jahr einer Operation am rechten Knie unterzogen. (Bild: dpa) (Foto: Marco Tacca/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

München - Skirennfahrer Thomas Dreßen sieht sich nach langwieriger Verletzungspause auf dem besten Weg zurück zu Top-Leistungen. „Wir sind so nah an hundert Prozent, wie wir es seit Jahren nicht mehr waren“, sagte der Oberbayer der „Sport Bild“.

Trotz eines straffen Programms aus Konditionstraining und Skifahren spüre er momentan „überhaupt keine Schmerzen mehr“. Dennoch stellte er fest: „Es muss einem klar sein, dass hundert Prozent nach so einer schweren Verletzung nie machbar sein wird.“

Deutschlands bester Abfahrer hatte sich nach der WM in Cortina d’Ampezzo vor einem Jahr einer Operation am vorgeschädigten rechten Knie unterzogen, bei der ihm freie Knorpelstücke entfernt und der Knorpel geglättet wurden. Dis bisherigen Speed-Wettkämpfe in diesem Winter sowie die Olympischen Spiele hatte der Sieger der Kitzbühel-Abfahrt von 2018 daraufhin verpasst.

„Jetzt heißt es, Ruhe reinbringen und mal ein paar Jahre hintereinander Skifahren“, sagte Dreßen, der in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Sein Comeback ist für die kommende Saison geplant. „Ich habe das Ziel, dass ich gleich von Anfang an wieder vorne mitfahren will.“

© dpa-infocom, dpa:220316-99-540379/2