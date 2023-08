Ski-Legende gegen Olympia-Zulassung russischer Athleten

Der frühere Weltklasse-Skirennfahrer unterstützt die Menschen in der Ukraine seit dem Krieg in der Region Donbas mit Hilfslieferungen. „Seit dem Angriffskrieg schicken wir sogar wöchentlich einen Vierzigtonner mit Medikamenten oder medizinischen Instrumenten rüber“, sagte Wasmeier, der unter anderem mitgeholfen hat, ein Waisenhaus in der Ukraine aufzubauen.