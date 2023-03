Ski-Star Odermatt übertrumpft „Herminator“ Maier

In dieser Saison eine Klasse für sich: Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt. (© Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa)

In dieser Saison eine Klasse für sich: Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt. (© Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa)

Rekordmann Odermatt hievt sich in neue Sphären. Beim Saisonfinale knackt er die legendäre Punktemarke von Hermann Maier. Warum Odermatt so abnormal stark ist? Weil er so normal...