Skirennfahrer Straßer auf Podestkurs in Kitzbühel

In den vergangenen vier Torläufen der Saison hat Straßer zwei dritte und einen vierten Platz eingefahren. Beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen vor zweieinhalb Wochen lag er ebenfalls auf Podestkurs, schied im zweiten Lauf aber aus. In Kitzbühel, wo Straßer als Kind einst das Skifahren lernte, kam er in seiner Karriere bislang aber noch nicht gut zurecht. Erst zweimal - jeweils als 14. - holte er dort Weltcup-Punkte.