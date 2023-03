Skirennfahrerin Shiffrin verpasst Stenmark-Rekord

Am Samstag hat die Amerikanerin in der Abfahrt die nächste Chance, um mit der schwedischen Slalom-Ikone Stenmark gleichzuziehen. Am Sonntag steht dann wieder ein Super-G auf dem Programm. Der Skandinavier bejubelte in den 1970er- und 80er-Jahren all seine Siege in den technischen Disziplinen, Allrounderin Shiffrin feierte hingegen auch im Speed-Bereich Erfolge.