Weidle Dritte in St. Moritz - Goggia siegt mit Klebeband

Den Sieg holte sich die italienische Ausnahmeathletin Sofia Goggia vor Ilka Stuhec aus Slowenien. Goggia hatte sich beim Rennen am Freitag die Hand gebrochen und war noch am Nachmittag in Mailand operiert worden. Am Samstag startete die 20-malige Weltcupsiegerin mit einer „Triple-Hand“, wie Goggia ihre geschwollenen Finger scherzhaft bezeichnete. „Manchmal denke ich, mein Leben ist wie ein Film. Ich muss allen Ärzten danken“, sagte die Italienerin, die den Skistock mit Klebeband an ihrem Handschuh befestigt hatte.