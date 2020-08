3 min

Sorge um erneute Paralympics-Absage 2021

Eigentlich sollten die Paralympics in Tokio am Dienstag starten, nun ist der Beginn für Montag in einem Jahr geplant. Ob sie wirklich stattfinden können, ist aber längst nicht sicher. Klar ist nur: Es wird dieselbe Entscheidung wie bei Olympia geben.

Von dpa