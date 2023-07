Spanien und Japan im Achtelfinale, Irland raus

Die Spanierinnen bezwangen Sambia in Auckland 5:0 (2:0), Japan gewann in Dunedin 2:0 (2:0) gegen Costa Rica. Aufgrund der knapp besseren Tordifferenz führt Spanien die Tabelle der Gruppe C an. Am kommenden Montag (9.00 Uhr MESZ/ZDF) geht es im direkten Duell um Platz eins. In Gruppe B hat WM-Debütant Irland nach einem 1:2 (1:1) gegen Kanada in Perth keine Chance mehr aufs Weiterkommen.