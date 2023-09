Spaniens Fußball-Weltmeisterinnen fühlen sich „befreit“

Athenea del Castillo betonte nach der Partie: „Jetzt sind wir alle glücklich. Endlich haben wir wieder spielen dürfen. Das ist nämlich das, was wir alle wollten“, sagte die Stürmerin, die in Göteborg das Tor zum 1:1 erzielte. Mariona Caldentey, die per Strafstoß den Treffer zum 3:2-Endstand schoss, sagte: „Mental war das ein sehr schweres Spiel (...) Einige haben sich sicher gewünscht, dass es uns schlecht geht. Für die tut es mir leid“, meinte sie ironisch. Man habe in Schweden „als Team sogar besser als bei der WM gespielt“.