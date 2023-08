Spanierinnen haken Revolte gegen Trainer ab

„Ich sehe die Mannschaft motiviert wie noch nie und voller Selbstbewusstsein“, sagte Barcelona-Stürmerin Jennifer Hermoso bei der Abschlusspressekonferenz vor der Partie gegen Schweden in Auckland/Neuseeland. „An alles, was in der Vergangenheit passiert ist, will ich mich nicht erinnern. Ich will nur diesen Sport genießen, mit dieser Mannschaft unser Land inspirieren.“