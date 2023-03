Sportausschuss-Mitglieder kritisieren Fecht-Weltverband

Russen und Belarussen dürfen nach einem Fie-Beschluss an der Qualifikation für Olympia 2024 teilnehmen. Außerdem dürfen auch Teams und Delegierte aus den beiden Ländern an den Wettbewerben auf dem Weg nach Paris dabei sein. Mehrere deutsche Fechter hatten diese Entscheidung kritisiert. Schon im April beginnt die Qualifikation für die Spiele in Paris 2024, die bis zum Frühjahr nächsten Jahres geht.