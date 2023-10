Sportförderung für Frauen, „die einfach anders sein muss“

„Die Bedingungen in der Jugend sind für die Jungs deutlich besser“, sagt er. Denn vielen guten Nachwuchsspielerinnen fehle in den Vereinen etwas: ambitionierte Trainer, finanzielle Möglichkeiten, weitere Talente, mit denen sie sich messen können. Gaugisch spricht strukturelle Defizite an, die neben Handballerinnen offenbar auch Eishockey-, Basketball-, Volleyball- und Fußballspielerinnen plagen. Was also tun?