Sportmanager Mronz winkt Aufstieg ins IOC

Lausanne (dpa) - . Sportmanager Michael Mronz steht vor dem Aufstieg ins Internationale Olympische Komitee. Der Initiator der Kampagne für Sommerspiele an Rhein und Ruhr wurde von der IOC-Spitze für die Wahl in den Ringe-Zirkel bei der Generalversammlung Mitte Oktober in Mumbai vorgeschlagen.