Sports For Future über FIFA: „Klima untergeordnete Rolle“

Mit der Entscheidung des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch sei deutlich geworden, „dass Klimaschutz für die FIFA bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielt“, meinte Wagner. Schon die WM 2026 in den Ländern Kanada, USA und Mexiko werde „erhebliche klimaschädliche Reiseaktivitäten mit sich bringen - so wie es sie übrigens auch bei der EURO 2021 an elf Standorten in Europa gab“.