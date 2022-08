Christian Ahlmann springt auf Dominator 2000 Z über einen Wassergraben. (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Herning - Die deutschen Springreiter sind bei der Weltmeisterschaft weiter im Medaillen-Rennen.

Nach dem ersten Umlauf des Nationenpreisesliegt das Team von Trainer Otto Becker auf Rang drei und verbesserte sich nach dem Zeitspringen am Vortag um drei Plätze. In Führung liegt vor der entscheidenden Runde des Nationenpreises am folgenden Tag im dänischen Herning das Team aus Schweden vor Frankreich.

© dpa-infocom, dpa:220811-99-355702/2