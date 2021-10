Sprinterin Friedrich holt nächste Goldmedaille

Nach Silber holt Lea Sophie Friedrich nun auch noch Gold bei der Bahnrad-WM. Foto: Francois Lo Presti/AFP/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Francois Lo Presti/AFP/dpa/Archivbild)

Roubaix - Rund 20 Stunden nach Sprint-Silber hat Lea Sophie Friedrich bei der Bahnrad-WM in Roubaix den nächsten Titel erobert.

Die 21 Jahre alte Titelverteidigerin setzte sich im 500-Meter-Zeitfahren in 33,057 Sekunden durch und holte sich damit die zweite Goldmedaille im Vélodrome. Die Russin Anastasija Wojnowa, die am Vormittag noch die Qualifikation gewonnen hatte, landete auf dem Silberrang. Darja Schmeljowa (ebenfalls Russland) komplettierte das Podest. Zum Auftakt der Wettbewerbe hatte Friedrich mit Pauline Grabosch und Emma Hinze Gold im Teamsprint geholt.

Grabosch als Vierte und Alessa Catriona Pröpster auf Rang acht schafften es am Samstag nicht in die Medaillenränge. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat damit fünf Goldmedaillen in Roubaix sicher und sein Ergebnis von der Heim-WM in Berlin bereits am vorletzten der fünf Wettkampftage verbessert.

