Staffel holt este WM-Medaille seit zwölf Jahren

„Das ist immer der schwerste Part, so eine Leistung zu bestätigen“, sagte Hennig in der ARD. „Ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft.“ Die 26-Jährige, Gimmler, Pia Fink und Victoria Carl mussten sich am Donnerstag in Slowenien nur dem siegreichen Quartett aus Norwegen geschlagen geben.