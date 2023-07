Stiller Start in nächste Titelmission: BVB im Transferstau

Besorgt über die kritische Reaktion vieler Fans, die zwei von Nmecha geteilte und schnell wieder gelöschte Posts in sozialen Medien als homophob und queerfeindlich bezeichnet hatten, ging die Vereinsführung in die Offensive. In der Mitteilung zum Transfer versicherten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Präsident Reinhold Lunow, der 22 Jahre alte und rund 30 Millionen Euro teure Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg habe sie „in intensiven Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt“.