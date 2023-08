Streich zu Wechsel nach Saudi-Arabien: „Hochpolitisch“

„Du kannst über den Fußball ganz, ganz viele politische Dinge versuchen zu legitimieren“, sagte Streich: Über den Fußball könne man Menschen dort hin bringen, dass Dinge weniger hinterfragt werden. „Fußball ist hochpolitisch - wer was anderes behauptet, der hat nicht hingeschaut“, sagte Streich. Es sei in „keinster Weise verwerflich, dass sie probieren, eine Liga aufzubauen, in der ganz viele Stars spielen“, sagte er auch.