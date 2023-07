Südkorea mit Trainer Bell vor WM-Aus - Marokko feiert

Südkorea verlor am Sonntag in der deutschen Gruppe H mit 0:1 (0:1) gegen WM-Neuling Marokko, der seinen historisch ersten Erfolg bei einer Endrunde der Frauen feierte. Bereits in der 6. Minute erzielte Ibtissam Jraïdi vor 12.886 Zuschauern in Adelaide die Führung. Südkorea kann nur noch theoretisch weiterkommen, die Marokkanerinnen wahrten dagegen ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.