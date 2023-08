Supercup-Hammer: Leipzigs Olmo dämpft Bayerns Kane-Euphorie

Trotzdem stand der Sommertag in München im Zeichen des Kane-Hypes. Harry hier, Harry da, Harry überall. In der Nacht war die Transfersaga um den ersten 100-Millionen-Mann in 60 Bundesliga-Jahren mit Kanes Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag zu Ende gegangen. Und der erhoffte neue Super-Neuner des FC Bayern verkündete, dass er es kaum abwarten könne, „meine Qualitäten auf dem Platz zu zeigen, hoffentlich viele Tore zu erzielen und die Fans glücklich zu machen“. Auf Anhieb gelang ihm das nicht, der von Tottenham gekommene Kapitän der englischen Nationalelf lauerte vergeblich im Strafraum.