Tag der Entscheidung: Kommt der DFL-Investor oder nicht?

Doch das Vorhaben stößt nicht überall auf Zustimmung. Die Chefs des 1. FC Köln lehnen es in der geplanten Form sogar „entschieden ab“, wie es in einem offenen Brief des Vorstands hieß. Sie kritisieren zudem das Tempo und den Zeitpunkt der Entscheidung. „Das größte Restrukturierungsprojekt in der Geschichte des deutschen Profifußballs ausgerechnet in einer solchen Übergangsphase ohne etablierte Geschäftsführung zu starten, wirkt geradezu absurd“, sagte FC-Vizepräsident Eckhard Sauren. Der Freiburger Leki und der Frankfurter Hellmann führen die DFL-Geschäfte nach der Trennung von Geschäftsführerin Donata Hopfen im Dezember 2022 derzeit nur übergangsweise.