Teamsportler fordern Reform des Potenzialanalysesystems

Mit der PotAS-Analyse sollen die Fördergelder des Bundes stärker anhand von Erfolgserwartungen und Medaillenchancen verteilt werden. Das System war nach dem sensationellen WM-Triumph der deutschen Basketballer heftig in die Kritik geraten. In der Tabelle der Sommersportverbände hatte Basketball den letzten Platz belegt. Dagegen kehrte der Deutsche Leichtathletik-Verband ohne Medaillen von der WM in Budapest zurück, obwohl er am besten bewertet worden war.