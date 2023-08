„The Independent“: Kane hat bei Bayern unterschrieben

In den Stunden zuvor hatten Fans und Medien alle Ortswechsel des englischen Nationalmannschaftskapitäns in München intensiv verfolgt. Nach seiner etwas verzögerten Ankunft auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen nahe München hatte er einen Teil des Medizinchecks in einem Krankenhaus absolviert und war dann am Abend auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße eingetroffen. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie Kane den Bayern-Fans aus einem Fenster zuwinkt.