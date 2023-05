Tischtennis-Star Ovtcharov scheidet bei WM früh aus

Wie schon 2019 in Budapest verlor der Olympia-Dritte vom TTC Neu-Ulm auch in Durban in der dritten Runde gegen den Kroaten Tomislav Pucar. Diesmal hieß es für den 34-Jährigen nach Sätzen 3:4. „Ich bin sehr enttäuscht, weil es eine große Chance war und ich weit unter meinen Möglichkeiten gespielt habe“, sagte Ovtcharov. „Es war leider keine gute Leistung, was natürlich sehr schade ist bei einer WM. Da will man sein bestes Tischtennis spielen.“