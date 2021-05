Titelverteidiger Alba Berlin zieht ins Halbfinale ein

Albas Maodo Lo (l) zieht gegen Hamburgs Max DiLeo zum Korb. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (Bild: dpa) (Foto: Daniel Reinhardt/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hamburg - Titelverteidiger Alba Berlin ist als erstes Team in das Halbfinale der deutschen Basketball-Playoffs eingezogen. Die Albatrosse setzten sich am Montagabend bei den Hamburg Towers vor 200 Zuschauern mit 85:73 (48:35) durch und gewannen ihre Best-of-Five-Serie mit 3:0.

In der Runde der letzten Vier trifft die Mannschaft von Coach Aito Garcia Reneses auf die EWE Baskets Oldenburg oder ratiopharm Ulm.

Auch ohne die weiterhin verletzten Leistungsträger Luke Sikma, Johannes Thiemann und Louis Olinde kamen die Berliner stark in die Partie und lagen zur ersten Viertelpause bereits mit 14 Zählern vorn (30:16). In der Folge zeigten sich die Towers zwar deutlich verbessert, näher als sechs Punkte kamen die Gastgeber im gesamten Spielverlauf aber nicht mehr heran.

Beste Werfer der Partie waren die Hamburger Maik Kotsar und Zac Cuthbertson mit je 17 Punkten, in einer ausgeglichenen Berliner Mannschaft trafen gleich fünf Spieler zweistellig. Alba-Kapitän Niels Giffey steuerte elf Zähler bei und knackte damit die Marke von 2000 Punkten in der BBL.

Hauptrundengewinner MHP Riesen Ludwigsburg und der FC Bayern München verpassten indes am Sonntag den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. Die Münchner unterlagen bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 82:96, Ludwigsburg lieferte einen erschreckend schwachen Auftritt ab und verlor beim früheren Serienmeister Brose Bamberg mit 60:96.

«Gratulation an die Bamberger Mannschaft, sie waren in jeglicher Hinsicht besser», sagte Ludwigsburgs Coach John Patrick nach der Partie. «Unser Auftritt war arrogant und wir haben entsprechend verdient verloren.» Sowohl die Riesen als auch die Bayern führen in ihren Serien aber noch mit 2:1 und können den Halbfinaleinzug am Dienstag perfekt machen.

© dpa-infocom, dpa:210524-99-726277/2