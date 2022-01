Titelverteidiger Spanien im Halbfinale der Handball-EM

Spaniens Team jubelt nach dem Spiel. Foto: Marijan Murat/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marijan Murat/dpa)

Bratislava - Titelverteidiger Spanien steht erneut im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft.

Der Champion von 2018 und 2020 gewann sein abschließendes Hauptrundenspiel gegen Polen mit 28:27 (14:13) und hat das Weiterkommen in der Gruppe II mit 8:2 Punkten schon vor dem Skandinavienduell am Abend zwischen Norwegen und Schweden (beide 6:2) sicher. Bereits am Montag hatte Weltmeister Dänemark die Vorschlussrunde erreicht.

