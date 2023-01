Trainer Kirchner: Bedingungen bei Weltcup „soweit okay“

„Ein bisschen weiß ist es ja geworden, für die Kosmetik“, sagte Kirchner. Ganz leichter Schneefall hatte die Bäume um die Strecken etwas bedeckt, auf die Strecke hatte das aber keinerlei Einfluss. „Die Bedingungen sind soweit okay. Man muss mit dem klarkommen, wie es jetzt ist“, sagte Kirchner. Die Wetter-Aussichten für die kommenden Tage seien „sehr wechselhaft, mit Regen, mit Sonne, Kälte in der Nacht und warmen Temperaturen am Tag“, berichtete Kirchner: „Das Wetter wird uns jeden Tag überraschen und darauf müssen wir uns einstellen. Man muss es so nehmen, wie es kommt - und das Beste daraus machen.“