Trotz Sommer - Nagelsmann erwartet Neuer stark zurück

Laut Medienberichten haben sich der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München und Borussia Mönchengladbach auf einen Transfer des 34-Jährigen geeinigt. Der Schweizer WM-Keeper soll bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschreiben. Die Borussia soll für Sommer, dessen Vertrag in Mönchengladbach nur noch bis Ende Juni datiert war, demnach eine üppige Ablösesumme von acht Millionen Euro plus Bonuszahlung einstreichen. Neuers Vertrag endet am 30. Juni 2024, in der kommenden Saison wären die beiden Routiniers Konkurrenten um den Platz im Bayern-Tor.