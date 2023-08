Tuchel staunt über saudischen „Goldrausch“ - Mané-Lösung

„Ich hatte eine lange Umarmung mit Sadio“, sagte Tuchel zur Verabschiedung von Mané in Tokio am vergangenen Sonntag. Beide seien nicht glücklich gewesen über die Entwicklung, aber dessen vorzeitiger Wechsel sei am Ende „die beste Lösung in der Situation“ gewesen. An seiner persönlich guten Beziehung zu Mané werde sich nichts ändern, versicherte der Bayern-Coach. „Ich verstehe, dass er verletzt ist, aber ich bin auch nicht glücklich.“